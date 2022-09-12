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Dünya BAE'den kritik anlaşma
Dünya

BAE'den kritik anlaşma

Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri ile Sırbistan arasında 5 önemli anlaşmaya imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 07:14:00 -
BAE'den kritik anlaşma

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda Al Nahyan ve Vucic'in de katıldığı törende iki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumları arasında çeşitli alanlarda "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşması imzalandı.

BAE ve Sırbistan arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik ortaklığın; adli iş birliği, hükümlülerin karşılıklı iadesi ve Abu Dabi Kalkınma Fonu ile Sırbistan hükümeti arasında iş birliğini kapsayan 5 anlaşma ile diplomatik ve kültürel iş birliğini, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi ve siber güvenliği kapsayan 4 mutabakat zaptını kapsadığı kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic dün BAE'ye ulaşmış, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından bugün Abu Dabi'de resmi törenle karşılanmıştı.

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