BAE’den İsraillilere kırmızı halı

İsrail’le gizli ilişkisini aleniyete döken Birleşik Arap Emirleri (BAE) İsraillilere sultan muamelesi yapıyor...



Dubai çöllerinde bir araba kazasında yaralanan iki İsrailli turiste yardıma giden sağlık görevlileri, onların Siyonist olduğunu öğrenince devlet erkanı devreye girdi. İsrail Kanal 12’nin haberine göre, Liran Landau ve arkadaşı Neta, çölde meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Hastane yatağından konuşan Landau, durumunun stabil olduğunu ve biraz daha kötü yaralanmalara maruz kalan Neta’nın da stabil olduğunu söyledi.



Prens helikopter gönderdi



Landau, “Biz hastanedeyiz ve bize gerçekten örnek bir şekilde bakıyorlar. İsrailli olduğumuzu öğrenince hemen VIP muamelesi gördük. Şeyh el-Halifa ve Şeyh Muhammed Bin Ziad, çölün ortasında bizi kurtarmak için bir helikopter gönderdi, her yönden dört çeker jiplerle polisler geldi. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan’ın emriyle gelmişlerdi. Benim bir İngiliz pasaportum var ve Neta’nın Portekiz pasaportu var. Ancak sağlık görevlileri yine de bize İsrailli olduğunu söyleyin dedi. Sağlık görevlileri bize İsrail pasaportumuz olduğunu söylememizi çünkü bize mümkün olan en iyi şekilde bakacaklarını söyledi. Hastane girişine bizim için kırmızı halı serdiler. Four Seasons Hotel’den daha burada kalmayı tercih ediyoruz“ diyerek Dubai’de kendilerine çok iyi bakıldığını dünyanın hiçbir yerinde böyle muamele görmediklerini belirtti. İsrail ile BAE arasında eylül ayında normalleşme anlaşması yapmıştı.