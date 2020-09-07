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Aktüel BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de yapılması planlanıyor
Aktüel

BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de yapılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:10:06 -
BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de yapılması planlanıyor

KUDÜS (AA) - İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de yapılmasının planlandığı bildirildi.

Haaretz gazetesindeki haberde, BAE'den bir heyetin, resmi ziyaret kapsamında 22 Eylül'de İsrail'e gelmesinin beklendiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesinlik kazanmadığı ifade edildi.

Gazete, heyette yer alacak BAE'li yetkililerin görevleri ve isimleri hakkında ise bilgi verilmediğini kaydetti.

İsrail'den bir heyet ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililerle birlikte 31 Ağustos'ta BAE'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BAE'li yetkilileri resmi ziyaret için ülkesine davet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



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