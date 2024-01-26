BAE'den insansız helikopter sistemi siparişi tamam! Anlaşma kararını onayladı! Gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu

EDGE, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’na 200 adet HT-100 ve HT-750 insansız helikopter sistemi tedarik edecek.

EDGE, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’na 200 adet HT-100 ve HT-750 insansız helikopter tedarik etmek için tarihi bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, insansız helikopter sistemleri için şimdiye kadar yapılan en büyük siparişi içermekte olup, VTOL yeteneklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir anlaşmanın parçasıdır.

İnsansız helikopter sistemleri, otonom hava yeteneklerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış EDGE kuruluşu ANAVIA tarafından üretilecek. EDGE Group Platform ve Systems Başkanı Khaled Al Zaabi, bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın, hem HT-100 hem de HT-750 sistemleri ve EDGE için önemli bir kilometre taşını işaret ettiğini vurguladı.

Al Zaabi, BAE Savunma Bakanlığı’nın bu gelişmiş sistemler için verdiği ilk siparişin, ANAVIA için şimdiye kadarki en büyük siparişi temsil ettiğini ve dünya genelindeki müşterilerin bu istisnai ürünlere olan güvenini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Ayrıca, Al Zaabi şu ifadeleri ekledi:

“ANAVIA ile kurduğumuz ortaklık gibi, EDGE’nin dünya çapında karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri kurma stratejisi, teknolojik yeteneklerimizin kapsamını birden fazla alanda genişletmemize olanak tanıyarak her iki ortak için de sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır.”

NAVIA HT-100

ÖNE ÇIKAN VİDEO

.defenceturknet'e göre: NAVIA HT-100 insansız helikopteri, geniş bir yelpazedeki askeri, sınır kontrolü, özel kuvvetler, sivil savunma ve kolluk kuvvetleri görevleri için dünya standartlarında ve esnek yetenekler sunar. Maksimum uçuş süresi olarak 5 saat ve 600 km’lik menzile ayrıca 65 kg’lik yük kapasitesine sahiptir.

Kasım 2023’te EDGE, kritik görev gözetleme, keşif ve nakliye gerçekleştirebilen insansız helikopterler geliştiren ve üreten ANAVIA’nın %52 çoğunluk hissesini satın almıştı.

{relation id:1824853 slug:'jpmorgan-uluslararasi-yatirimci-icin-umut-veren-mesaj-verdi-iflas-eden-unlu-kripto-para-borsa-devi-ftx-piyasayi-tedirgin-etti'}