  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
Aktüel

BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:50:39 -
BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa limanına geldi.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle BAE'den yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor.

Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalamıştı.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "Her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bakacağız ki SİHA'lardan yere değil, SİHA'lar arası ayrı ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay