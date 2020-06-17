BAE’den Esed’e 1 milyar dolar

Münübe Yılmaz

Türkiye düşmanı ülkelere destek vermeyi devlet politikası haline getiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’deki katil Beşar Esed rejimine yine cansuyu oldu. Geçtiğimiz aylarda Esed’e İdlib’deki ateşkesi bozarak dikkatleri Libya’daki çatışmalardan çekmesi için 3 milyar dolar teklif eden Abu Dabi yönetimi, bu defa da ekonomik olarak zor durumda kalan rejime 1 milyar dolar aktardı.

Prens bin Zayed akıllanmıyor

Toprakları dışındaki savaşlarda yaptığı askeri harcamaları azaltacağı konuşulan Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu hamlesi Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in akıllanmayacağı gerçeğini de gözler önüne sermiş oldu.

Nerede terör, orada BAE

Uzmanlar, 2013’te Mısır’daki askeri darbeye destek veren, Somali ve Afganistan’daki terör örgütlerine karşı yürütülen vekalet savaşlarına öncülük eden, Yemen’de ayrılıkçı hareketler ile Libya’da hükümete karşı Halife Hafter’e arka çıkan, son olarak da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki terör örgütü PKK’ya mali yardımda bulunduğu ileri sürülen BAE’nin 2015-2019 yıllarında dünyada en fazla askeri harcama yapan 8. ülke olduğunu belirterek, “Esed’in, 10 yıllık iç savaştaki en büyük destekçileri olan Rusya ve İran’dan artık yeterli ölçüde ekonomik yardım alamaması, Zayed’in iştahını kabarttı. Türkiye’nin dış politikada varlık gösterdiği her alanda doğrudan rakibini destekleyen BAE’nin eli kanlı rejimi tekrar hatırlaması, tamamıyla Türkiye’nin Suriye’de artan etkisini kırmaya yönelik” dedi.

Amaç Türkiye’yi sıkıştırmak

Esed rejiminin önde gelen isimlerinin servetlerini genellikle Abu Dabi bankalarında saklamasının bir tesadüf olamayacağına işaret eden uzmanlar, “Suriye’nin geleceğini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen BAE, Şam’daki büyükelçiliğini 2018 sonunda tekrar açmasının ardından, hiç boş durmadı. Yaptığı milyarlarca dolarlık askeri harcamadan istediği neticeyi elde edemeyen Körfez ülkesi, son rüşvetiyle şimdi de Türkiye’nin Mağrib’deki dikkatini dağıtmak istiyor” diye konuştu.