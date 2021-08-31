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Dünya BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Yeni sürece denk gelmesi önemli
Dünya

BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Yeni sürece denk gelmesi önemli

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan dünkü telefon görüşmesine yönelik, ülkelerinin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 14:50:00 -
BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Yeni sürece denk gelmesi önemli

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, "çok olumlu ve dostça" şeklinde yorumladı.

Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

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