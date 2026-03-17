BAE'de hava sahası kapatıldı: İran füzeleri Körfez semalarında!

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını geçici ve kısmi olarak kapattığını duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ve savaş uçaklarının İran’dan gelen yoğun füze ve İHA saldırılarını engellemek için devreye girdiğini açıkladı.

İran ile ABD-İsrail eksenindeki savaş, Körfez ülkelerini de doğrudan ateş hattına çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, topraklarını hedef alan geniş kapsamlı bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "istisnai bir önlem" diyerek uçuş trafiğini durdurdu.

PATLAMA SESLERİ ŞEHİRLERİ SARDI

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan şiddetli patlama seslerinin kaynağı netlik kazandı. Bakanlık, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı balistik füzeleri havada imha ettiğini, savaş uçaklarının ise İHA'ları etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Körfez semalarında yaşanan sıcak çatışma, bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkardı.

İran, 28 Şubat'ta başlayan ve lider kadrosunu hedef alan saldırılara yanıt olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerini vurmaya devam ediyor. BAE'nin yanı sıra Katar ve Bahreyn de İran’ın hedef listesinde bulunuyor. Tahran yönetimi, ABD’ye destek veren her noktanın meşru hedef olduğunu savunurken, BAE makamları halka sükunet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

 

