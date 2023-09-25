BAE'de genç bakan aranıyor! BAE kararını dünyaya ilan etti: Sürpriz gelişme sonrası ilk gün binlerce başvuru peş peşe geldi

Pek çok ülke, gençlik gibi hayati önem taşıyan bakanlık portföylerini atamaya yönelik geleneksel yöntemi izlerken, BAE daha yaratıcı bir yol izleyerek genç yeteneklerin kendilerini sunmalarının kapısını açtı.

BAE Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, BAE'yi farklı kılan bir üslupla, genç bir erkek veya kadının belirli şartlarla hükümete girme fırsatını duyurdu.

Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, bakanlık için başvuracak "genç bakan" niteliklerini "X" (eski adıyla Twitter) resmi hesabından duyurdu.

alain haber ajansı aktardı: BAE Başbakanı şunları yazdı: " BAE’deki genç erkek ve kızlarımıza... BAE hükümetinde bizimle birlikte Gençlik Bakanı olacak, gençlik sorunlarını temsil eden, görüşlerini aktaran ve kendilerini ilgilendiren hükümet dosyalarını takip eden seçkin bir genç erkek veya kadın arıyorum."

Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un çağrısı, liderlik ile ülke halkı arasında onları sürdürülebilir kalkınma sürecine dahil etmek için doğrudan iletişimin kapısını açmaya istekli aydınlanmış bir düşünceyi ve benzersiz bir liderlik vizyonunu somutlaştırdı.

BAE Haber Ajansı WAM'a göre, benzersiz girişim BAE’deki genç erkek ve kadınlardan büyük yankı uyandırdı. Adaylık çağrısının ilk gününde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ne ulaşan adaylık başvuru sayısı yaklaşık 4.700'e ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Girişim, BAE'nin üst düzey yetkililerin sosyal medyadaki resmi sayfaları ve web siteleri aracılığıyla doğrudan halka hitap etme ve ihtiyaçlarını ve gelecekteki isteklerini tartışmak ve öğrenmek için onlarla iletişimi geliştirme konusundaki kararlığını yansıtıyor.

BAE, hükümet çalışmalarının tüm yönlerinde ulusal girişimlerin ve gelecekteki önemli kararların daha fazla katılımcı bir yaklaşım kazandığını kabul ediyor. Vatandaşları bu girişimlerin şekillendirilmesine katkıda bulunmaya ve bunları sahada uygulamayı üstlenmeye teşvik etmek için fırsatlar sunar.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE POZİTİF VATANDAŞLIK

BAE, gelecekteki hedeflere ulaşmanın, planları ve girişimleri somut bir gerçekliğe dönüştürmek için bir araya gelen toplumsal katılım gerektirdiğinin farkında. Bu nedenle toplumunu, toplumsal farkındalık ve pozitif vatandaşlık kavramlarına dayalı birleştirici bir yapı oluşturmak için çalışıyor.

BAE, sürekli değişen bu zorluklarla başa çıkma konusundaki rolünün önemini fark ettiğinden, geleceğin hükümetlerini etkileyen bu zorlukların doğası nedeniyle bu tür zorlukların üstesinden gelmede olumlu vatandaşlığın önemini daha da vurguluyor.

Toplumsal farkındalığı artırmak ve pozitif vatandaşlığı teşvik etmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin benimsediği model, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çapta takdir görüyor. Ayrıca birçok ülke, Birleşik Arap Emirlikleri deneyimini taklit edip yerel toplumlarına uygulamaya yöneldi.

GENÇLERİN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK

BAE, özellikle gençlik grubuna güveniyor ve toplumu daha iyi bir geleceğe taşıyabilecek değişim ve gelişimin temel aracı oldukları için onların enerjilerine ve potansiyellerine yatırım yapıyor.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri federal hükümet kurumlarında 600'den fazla genç lider pozisyonlarda görev yapıyor. BAE, gençleri güçlendirme ve ülkenin kalkınma yollarına etkin katılımlarını artırma sürecini kurumsallaştırmaya çalışan ilk ülkelerden biri.

BAE, gençlerin katılımını teşvik etmek ve liderlik ruhlarını geliştirmek için bir dizi adımı başarıyla attı. Bu adımların başında, 2016'da Birleşik Arap Emirlikleri Gençlik Konseyi'ni kurma ve yerel gençlik konseyleri ile gençlik etkinliklerinin yıllık ajandasını belirlemek için Federal Gençlik Kurumu'nu kurma gelir.

Bölgesel ve uluslararası arenadaki gençlerin varlığını güçlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, gençlerin yaşamlarının 15 ila 35 yaşları arasındaki dönemlerini kapsayan beş ana dönüşüme dayalı bir Ulusal Gençlik Stratejisi başlattı. Bu dönüşümler eğitim, iş, sağlıklı ve güvenli bir yaşam tarzı benimseme, aile kurma ve vatandaşlık ile ulusal görev yapma aşamalarını içerir.

Haziran 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri Kabinesi, 30 yaşın altındaki gençlerin en az bir üye olmak üzere, devlet kurumları, kuruluşları ve şirketlerin yönetim kurullarına katılmasını zorunlu kılan bir karar aldı.