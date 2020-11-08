BAE'de alkol, intihar ve evli olmayanların birlikte yaşaması suç sayılmayacak!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) intihar etmek, alkol kullanmak, evli olmayan kişilerin aynı evde yaşaması gibi eylemler suç kapsamından çıkartıldı.

İsraille normalleşen BAE'de yeni reformlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sosyal ve hukuki alanda yeni reformlar yapmaya da devam ediyor. Özellikle alkol kullanımı ve satışı gibi birçok alanda daha önce de düzenleme yapan BAE yönetimi, yeni kararlar açıkladı.

İntihar ve alkol suç sayılmayacak

Açıklanan yeni karalara göre, intihar etmek ve intihara kalkışmak suç olmaktan çıkacak. Alkol kullanımı suç teşkil etmeyecek.

Evli olmayan çiftler aynı evde yaşayabilecek

Ülkede, 'namus suçları' gibi bir suç söz konusu olmayacak ve evli olmayan çiftler artık aynı evde yaşayabilecek.