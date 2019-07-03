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BAE yönetiminden skandal açıklama! Göz göre göre yalan söylüyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'daki darbeci Halife Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisi olduğunu, kabul etmedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
BAE yönetiminden skandal açıklama! Göz göre göre yalan söylüyorlar

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Washington yönetiminden Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemesinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konusu silahlarla ilişkilerini yalanladı.

Açık açık yalan söylediler

Açıklamada, "Emirlikler, Libya'da çıkan silahların mülkiyetini kesinlikle reddetmekte ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarıyla tam bir işbirliğine bağlı olduğunu vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.

BAE, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve BM'nin önderliğinde siyasi çözüme katılmaları çağrısında bulundu.

Libya'da BAE'nin parmak izleri

Libya'da BAE'nin desteklediği Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları operasyonda kritik Giryan kentini geçen hafta kaybetmişti.

Kenti ele geçiren uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Giryan kentinde Halife Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmiş, Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaşmıştı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, BAE'ye sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan isminin gizli kalmasını isteyen bir sözcü de, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz. ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Sputnik)

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Libya
  3. Darbeci General Halife Hafter
  4. ABD silahları
  5. BAE silahları
  6. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  7. yalanlama

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