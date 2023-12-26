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Dünya BAE yolcu uçağı Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle apar topar uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi
Dünya

BAE yolcu uçağı Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle apar topar uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 18:54:00 - 2023-12-26 18:56:51
BAE yolcu uçağı Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle apar topar uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi

Birleşik Arap Emirlikleri Panik ve şok oldu! BAE'den Nikaragua'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağı Aldığı ihbar üzere araştırmalarda bulunan Fransız polis uçağı insan kaçakçılığı şüphesiyle günlerdir rehin tutuldu!

Aldığı ihbar üzere araştırmalarda bulunan Fransız polis uçağı günlerce rehin tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya giden uçak ikmal için Fransa'ya indirildi. Polis aldığı ihbar üzere uçağı günlerdir rehin tutuyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İHBARI

Hindistan vatandaşlarını taşıyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya sefer gerçekleştiren Romanya merkezli Legend Havayolları'na ait yolcu uçağı yakıt ikmali için 21 Aralık'ta Fransa'daki havalimanına indi.

Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen Fransız yetkililer, "insan kaçakçılığı" yapıldığı şüphesiyle 300’den fazla yolcusu bulunan uçağın yeniden havalanmasına izin vermemişti.

GÜNLER SONRA GELEN İZİN

Günlerdir Fransa’nın kuzeydoğusundaki Chalons-Vatry Havalimanı’nda bekletilen yolcu uçağına yeniden uçuş izni verilmesinin ardından uçak, 276 yolcusuyla Hindistan'ın Mumbai kentine iniş yaptı.
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İKİ KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Yolculardan 25'i "sığınma" başvurusu yaptığı gerekçesiyle Fransa'da kalırken, uçakta bulunan 2 yolcunun ise "insan kaçakçılığından" Fransa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

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