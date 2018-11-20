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BAE ve Suudi Arabistan'dan tehlikeli adım! Türkiye hazırlanırken...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’ın terör örgütü YPG kontrolüne olan bölgeye asker gönderdiği iddia edildi.

20 Kasım 2018 Salı 06:57
BAE ve Suudi Arabistan'dan tehlikeli adım! Türkiye hazırlanırken...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG işgalindeki bölgeye asker gönderdiği iddia edildi. İki Körfez ülkesinden işgal altındaki bölgeye ulaşan askerlerin ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon şemsiyesi altında konuşlandığı belirtildi. Askerlerin sayısı hakkında bilgi verilmezken; Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekata hazırlandığı bir dönemde, söz konusu iddianın gündeme gelmesi, Türkiye ile Arap ülkelerini karşı karşıya getirme hedefinin de masaya sürüldüğünü gösteriyor.

Cubeyr doğrulamıştı

Geçtiğimiz Nisan ayında, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Washington’da Suriye’nin kuzeydoğusuna Amerikan askerlerinin yerine bir “Arap Gücü’nün” yerleştirilmesinin tartışıldığını iddia eden bir iddiayı gündeme taşımıştı. Habere göre Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ordusundan askeri güçler, Fırat’ın doğusunda Amerikan askerlerinin yerini alacaktı.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de o dönem yaptığı açıklamayla, “teklif gelirse geniş çaplı bir koalisyon kapsamında Suriye’ye asker göndermeye hazır olduklarını” belirterek iddiaları doğrulamıştı. Suud ve BAE askerlerinin PKK/YPG işgali altındaki bölgeye konuşlandığı iddiası, “Arap Gücü” planının devreye sokulması olarak değerlendirildi.

Esed ile işbirliği

Son dönemdeki gelişmeler Suudi Arabistan ve BAE’nin Suriye’de işbölümüne gittiğine yönelik işaretleri güçlendiriyor. Bu işaretlerden birisi, Riyad’ın PKK işgalindeki bölgelere “yeniden inşa” adı altında yüzmilyonlarca dolar göndermesiydi. İkinci gelişme ise Abu Dabi’nin Esed rejimiyle yeniden diplomatik ilişkileri tesis etmek ve işbirliğini geliştirmek amaçlı geniş kapsamlı görüşmeler yaptığının medyaya sızmasıydı. İddialar arasında BAE’nin Şam Büyükelçiliğini yakın zamanda yeniden açacağı da bulunuyordu. BAE’nin, Esed rejimini kurulacak “Arap NATO”suna da dahil etmek istediği iddialar arasındaydı.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:57
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