BAE ve Mısır'ın Türkiye planı tutmadı! Bomba haberi Ruslar verdi

Rus turistlerin Temmuz'da en çok tercih ettiği yurtdışı rotalar belli oldu.



Rusya Federal seyahat acenteleri ağı '1001 Tour' Rus turistlerin Temmuz tercihlerini açıkladı.

Temmuz'da tur satışlarının yüzde 60'ı Türkiye'ye

Rusların Temmuz'da satın aldıkları turlarda Türkiye'nin payı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Rusya içindeki tatil beldelerin payı yüzde 18, Mısır yüzde 12, BAE'nin payı yüzde 5 Abhazya'nın payı da yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da Rus turistlerin yüzde 63'ü çocuklarıyla tatile gidecek.

Bilindiği üzere BAE ve Mısır, Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek amacıyla fiyatlarda indirim ve çeşitli kampanyalar yapmıştı. Bu veriler ışığında söz konusu planları tutmadı.

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