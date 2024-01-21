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Ekonomi BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı
Ekonomi

BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 00:03:00 -
BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Ruslar, havaların soğumasıyla birlikte tatil planlarını Arap ülkelerine yapmaya başladı. Ruslar Ocak ayında en çok Mısır ve BAE turlarını satın aldı. Türkiye ise bu satın alma sıralamasında yedinci sıraya geriledi.

Rusya'da faaliyet gösteren çevrimiçi seyahat hizmeti Sletat.ru Rusların Ocak ayı için en çok talep gösterdiği yurtdışı destinasyonları açıkladı.

Ocak ayında en çok Mısır, Tayland ve BAE'ye tur satın aldılar

Ruslar Ocak ayında en çok Mısır yönüne tur satın aldılar. Ocak ayı toplam tur satışlarının yüzde 26'sı Mısır, yüzde 22'si Tayland, yüzde 14'ü BAE, yüzde 12.4'ü Rusya tatil beldeleri ve yüzde 7'si Küba'ya gerçekleşti.

Türkiye 7. sırada

Sri Lanka yüzde 5.3'le 6.Türkiye ise yüzde 5'le 7., Hindistan yüzde 1.6 ile 8, Çin yüzde 1.3'le 9. ve Maldivler yüzde 1.2'yle 10. sırada yer aldı.

Türkiye turlarının büyük bölümü İstanbul'a

Ocak ayında Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarının yüzde 43'ü İstanbul, yüzde 16'sı Belek, yüzde 12'si Antalya, yüzde 11'i Side yönüne oldu. Bu satış yapısına göre, Ocak ayı turlarının neredeyse dörtte biri 3 yıldızlı otellere yüzde 22'si 4 yıldızlı oteller yüzde 52'sini ise 5 yıldızlı oteller oluşturdu. Rusların Ocak'ta Türkiye'de ortalama tatil süresi 5 gece oldu.

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