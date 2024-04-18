BAE ve Mısır Gazze'ye işte böyle havadan yardım ulaştırdı! 2 Arap ülkesi: Tam 34. kez sevk edildi!
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) harekete geçti! Herkes İsrail-İran gerilimine odaklanırken en anlamlı dev proje dikkat çekiyor. "İyilik Kuşları" Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyine 34’üncü kez havadan yardım bulunan 2 Arap ülkesi yeniden Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı.
Operasyon Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Mısır Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait ortak ekipler tarafından gerçekleştirildi.
Operasyona BAE Hava Kuvvetlerine ait iki C17 uçağı ile Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir bir C295 uçağı katıldı.
İyilik Kuşları Girişimi operasyonu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki izole ve ulaşılması zor bölgelere, 4 uçakla taşınan 82 ton gıda ve yardım malzemesi ile yardım gerçekleştirdi. Bu yardımların toplamı, harekatın başlangıcından bu yana 2189 tona ulaştı.
"İyilik Kuşları" operasyonu, BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 5 Kasım'da başlatılan ‘’Cesur Şövalye 3’’ operasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor.
BAE, Kızılay, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan İnsani Çalışmalar Vakfı, Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırseverlik ve İnsani Çalışmalar Vakfı gibi ülkedeki hayır kurumlarının ortak çabalarıyla sağlanan bu yardım sayesinde Ramazan ayı boyunca destekler ikiye katlandı.
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Birkaç hafta boyunca devam edecek olan "İyilik Kuşları", Gazzelileri desteklemek için yüksek düzeyde BAE-Mısır ortak koordinasyonunu temsil ediyor.
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