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Dünya BAE ve İsrail'in İHA korkusu! Birlikte çalışacaklar
Dünya

BAE ve İsrail'in İHA korkusu! Birlikte çalışacaklar

Özellikle Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısı dünya genelinde İHA'ların etkisini gözler önüne serdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail İHA'lardan korunmak için birlikte çalışacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:30:00 -
BAE ve İsrail'in İHA korkusu! Birlikte çalışacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait EDGE Teknoloji Grubunun yayımladığı yazılı açıklamada, IAI ile yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

EDGE Teknoloji Grubu ile IAI arasında imzalanan anlaşmanın İHA'lara karşı ileri savunma sistemi geliştirilmesi üzerine olduğu kaydedilen açıklamada, geliştirilecek sistemin özellikle BAE pazarına hitap edeceği ifade edildi.

'Stratejik ittifak'

Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında "stratejik ittifakların başlangıç noktası" olacağı, ayrıca Ar-Ge ve teknolojik inovasyon alanlarında iş birliğini güçlendireceği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen EDGE Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve CEO'su Faysal el-Bennay da, İsrail'le geliştirilen iş birliği ve yeni ortaklıklar doğrultusunda IAI ile çabalarını birleştirerek kendileri için önemli bir noktaya ulaştıklarını dile getirdi.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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Yorumlar

karakelle

korkunun ecele faydası yok
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