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Dünya

BAE ve İran görüşmesine tepki! Siyonist uşakları...

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmesine çok sert tepki gösterdi. "Bu durum, BAE'nin Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor" diyen Rahbi "BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:34:00 -
BAE ve İran görüşmesine tepki! Siyonist uşakları...

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, BAE'de yönetime yakınlığıyla tanınan akademisyen Abdulhalik Abdullah'a Twitter hesabından cevap verdi.

Akademisyen Abdullah'ın Twitter hesabında, Bin Zayid'in Zarif ile video konferans aracılığıyla dostça, açık ve derin diyalog gerçekleştirdiğini yazmasının ardından Rahbi, "Yemen'e, İran ve uzantılarına (Husileri kastederek) karşı savaşmak üzere gitmişken şimdi dostça, açık ve derin bir diyalog yürütüyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Rahbi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, BAE'nin Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor. BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti. Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur."

Son dönemde Yemen hükümeti, BAE'yi ülkede Husilerden sonra ikinci darbeyi düzenlemekle suçluyor. BAE, Güney Geçiş Konseyi (GGK) olarak bilinen ülkenin güneyini kuzeyinden bölmek isteyen ayrılıkçı gruba açık destek veriyor.

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Yorumlar

deniz

BAE adeta haçlı zihniyetinin islam cografyasında temsili olmuş müslüman kanı döküyor libyada , suriyede , yemende daha diğer sıkıntılı ortadoğu ülkelerinde israil ile işbirliği yaparak kaos ortamı yaratmakta artık bu bae ye bir osmanlı tokatı atılmalıdır. selahattin eyyubi haçlıları ortadoğuya sokmadı bu BAE lideri adeta haçlı , siyonizme hizmet ediyor ben derim ki bae liderinin ipini çekme zamanı gelmedi mi ? TÜRKİYE düşmanlarını bir bir hizaya getireceğiz 21.yüzyıl TÜRKLERİN ŞAHLANIŞI OLACAK MİLLİ YERLİ SİLAH GÜCÜMÜZ İLE
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5498

husilerdede türk ırkı çok
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