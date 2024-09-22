BAE ve Amerika: 50 Yıllık ortaklığın önemli başlıkları! Milyonluk destek: Ticaret, yatırım, iklim, enerji...

Ticaret Hacmi

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki petrol dışı ticaret (hizmetler hariç) %20 artış göstererek, 2022'de 23,8 milyar dolardan 2023'te 39,5 milyar dolara ulaştı.

İhracat ve İthalat

BAE'nin Amerika'dan ithalatı %22 artarak 2022'de 21,3 milyar dolardan 2023'te 25,9 milyar dolara yükselirken, BAE'nin Amerika'ya olan ihracatı 2022'de 3,2 milyar dolardan 3,9 milyar dolara çıktı.

Yatırım Hacmi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'ya yaptığı doğrudan yabancı yatırımlar, 2018-2023 yılları arasında yaklaşık 3,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, Amerika'nın BAE'ye yaptığı doğrudan yatırımlar ise 9,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Microsoft ve G42

Microsoft, 15 Nisan 2024'te yapay zeka alanında iş birliğini güçlendirmek ve birçok sektörde dijital dönüşümü desteklemek amacıyla G42 şirketine 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.

Umut Sondası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), NASA'nın Lunar Gateway projesi kapsamında Colorado Üniversitesi ile iş birliği içinde Mars atmosferine yönelik bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2021 yılında Umut Sondasını başlattı. Proje, aynı zamanda 2030 yılına kadar Ay yörüngesine ilk BAE'li astronotu göndermeyi hedefliyor.

İklim Eylemi

BAE, Amerika'nın iklim değişikliğiyle mücadeledeki başlıca ortağıdır. Bu iş birliği, 2035 yılına kadar 100 gigawatt yenilenebilir enerji üretimini hedefleyen temiz enerji çözümlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Fikri Mülkiyet Hakları

BAE, 22 Mayıs 2024'te Amerika ile fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik iş birliğini artırmak ve yaratıcı faaliyetleri destekleyerek iki ülkenin ekonomilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Masdar Şirketi

BAE, 50 ülkede 500 temiz enerji projesini içeren AIM for Climate girişiminde lider rol üstleniyor. Bunun yanında, Masdar şirketi Amerika'da 11 temiz enerji projesine yatırım yaptı.

Akıllı Ortaklık

Amerikan World Wide Technology şirketi, 1 Haziran 2024'te NXT Global ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, BAE'de yapay zeka entegrasyon merkezi kurmayı ve Masdar şehrini dünyanın en sürdürülebilir kentsel gelişimlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. (al-ain)