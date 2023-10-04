BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı

Rusya'da 3 gün tatil olan Ulusal Birlik Günü ve devamında gelen kısa çalışma haftası nedeniyle yurt dışı tatillerine ilginin arttığı belirtiliyor.

Tur şirketleri, hafta sonunu da kapsayan 4,5,6 kasım turlarına dönük talepte yüzde 10-15 artış olduğunu bildirdi. Intourist gibi bazı şirketler ise artışın yüzde 40'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Satışlar ekim ortasında zirveye ulaşacak

Talebin oluşmasındaki asıl nedenin ise Ulusal Birlik Günü tatilinin önüne veya arkasına birkaç gün eklenerek tatilin uzatılma imkanının bulunması. Ayrıca, başta yurt dışı olmak üzere hava yolu şirketlerinin kapasitesindeki artışında seyahati teşvik ettiği belirtiliyor.

ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, Sun & Fun, Space Travel ve Tez Tour'un uzmanları rezervasyonların ekim ortasında zirveye ulaşacağını ifade ediyor. Çünkü bu tarihe kadar Rusların çoğu nereye gideceğine ve ne kadar harcayacağına karar vermiş olacak.

Lider BAE, iki numara Tayland

Rusya'da şu anda kasım ayı satışlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) lider olduğu, onu Tayland, Türkiye , Mısır ve Rusya içi destinasyonların izlediği ifade edildi. Buna göre, satışlarda BAE yüzde 20-25'i, Tayland yüzde 15-17'si, Mısır ile Türkiye yüzde 12-15'şer ve Rusya içi destinasyonlar yüzde 8-10 pay alıyor.

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