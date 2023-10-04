  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin çılgına dönecek! Korktuğu başına geldi... Türkiye'den o İHA'yı alacaklar

Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar

Aliyev resmen reddetti! İspanya’ya gitmiyor

Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası cihaz

Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı

Dünyaca ünlü SİHA uzmanı duyurdu! Türkiye'nin bu silahı TB2 SİHA'dan daha büyük bir adım olacak

Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar

Araç sahiplerini şok edecek talep! Eğer bu olursa herkes araçlarını satar

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

İYİ Parti’den flaş karar! Ağzınız bir karış açık kalacak
Ekonomi BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı
Ekonomi

BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 18:02:00 -
BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı

Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkesine çekmek amacıyla çeşitli indirimlere imza atan BAE yönetimi istediğini maalesef almışa benziyor. Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sıraya düştü.

Rusya'da 3 gün tatil olan Ulusal Birlik Günü ve devamında gelen kısa çalışma haftası nedeniyle yurt dışı tatillerine ilginin arttığı belirtiliyor.

Tur şirketleri, hafta sonunu da kapsayan 4,5,6 kasım turlarına dönük talepte yüzde 10-15 artış olduğunu bildirdi. Intourist gibi bazı şirketler ise artışın yüzde 40'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Satışlar ekim ortasında zirveye ulaşacak

Talebin oluşmasındaki asıl nedenin ise Ulusal Birlik Günü tatilinin önüne veya arkasına birkaç gün eklenerek tatilin uzatılma imkanının bulunması. Ayrıca, başta yurt dışı olmak üzere hava yolu şirketlerinin kapasitesindeki artışında seyahati teşvik ettiği belirtiliyor.

ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, Sun & Fun, Space Travel ve Tez Tour'un uzmanları rezervasyonların ekim ortasında zirveye ulaşacağını ifade ediyor. Çünkü bu tarihe kadar Rusların çoğu nereye gideceğine ve ne kadar harcayacağına karar vermiş olacak.

Lider BAE, iki numara Tayland

Rusya'da şu anda kasım ayı satışlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) lider olduğu, onu Tayland, Türkiye , Mısır ve Rusya içi destinasyonların izlediği ifade edildi. Buna göre, satışlarda BAE yüzde 20-25'i, Tayland yüzde 15-17'si, Mısır ile Türkiye yüzde 12-15'şer ve Rusya içi destinasyonlar yüzde 8-10 pay alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı
Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

Dünya

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz
BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz

Ekonomi

BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz

BAE-Türkiye ilişkileri öyle bir seviyeye ulaştı ki Arapların son almak istedikleri şey herkesi şaşırtacak
BAE-Türkiye ilişkileri öyle bir seviyeye ulaştı ki Arapların son almak istedikleri şey herkesi şaşırtacak

Ekonomi

BAE-Türkiye ilişkileri öyle bir seviyeye ulaştı ki Arapların son almak istedikleri şey herkesi şaşırtacak

Anlaşma tamam! BAE'liler Türk bankasına ortak oluyor
Anlaşma tamam! BAE'liler Türk bankasına ortak oluyor

Ekonomi

Anlaşma tamam! BAE'liler Türk bankasına ortak oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23