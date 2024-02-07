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Ekonomi BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!
Ekonomi

BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 18:47:00 - 2024-02-07 19:17:34
BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!

BAE'den Türkiye'ye haber var! Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin birçok noktasında Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri! Satın alınan ürünlerin yanı sıra yeni talebi için Türkiye'nin kapısını çaldı!

 Birleşik Arap Emirlikleri’nden, ilan bırakan bir firma, Türkiye’den çocuk ve yetişkin bezi satın alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor.

BAE’nin Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, ülkeden Türkiye’deki ihracatçıları heyecanlandıracak ithalat talepleri de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda BAE Türkiye'ye ilan bırakan ithalatçı bir firma, Türkiye’den çocuk ve yetişkin bezi ithal edeceğini belirtti. İlanında istediği ürünün özelliklerine de yer veren firma ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

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