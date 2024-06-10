BAE Türkiye'den satın almak için harekete geçti! İhracat iklimi en yüksek seviyede! Önemli gelişmeyi paylaştılar

Türk imalat sektörünün ihracat iklimindeki olumlu seyir Mayıs’ta hızlanarak devam etti ve iyileşme son bir yıldan uzun sürenin en yüksek oranında gerçekleşti.

Nisan ayında 52,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs 2024’te 52,8’e yükseldi. İyileşme üst üste dördüncü ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Birçok ihracat pazarında talep koşulları güçlenirken zayıflık genel olarak birkaç Orta Avrupa ekonomisi ile sınırlı kaldı.

Mayıs ayında en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde iktisadi faaliyetin azaldığı tek ülke Fransa olurken, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Euro Bölgesi ekonomilerinde üretim genişleme eğilimini sürdürdü. Türkiye’nin imalat sanayi ihracatındaki en büyük dış pazar olan Almanya’nın ekonomik aktivitesi Mayıs’ta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti. Endeks kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde, ekonomik aktivitedeki en güçlü artış Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ölçüldü.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Nisan’da 52,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs’ta 52,8’e yükseldi. Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste dördüncü ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

ABD’de ekonomik aktivite 16 aydır artıyor

Türkiye’nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 8’e yakın payıyla en büyük dış pazar konumunda bulunan Almanya’nın ekonomik aktivitesi Mayıs’ta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti. İtalya, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Euro Bölgesi ekonomilerinde de üretim genişleme eğilimini sürdürdü. En büyük 10 ihracat pazarı içerisinde iktisadi faaliyetin azaldığı tek ülke Fransa olurken bu ülkede üretimin düşüş trendi 12 aya ulaştı. Euro Bölgesi haricindeki Avrupa ülkelerine bakıldığında, Birleşik Krallık, Rusya ve Romanya’da ekonomik aktivite artış kaydederken, Polonya ve Çekya gibi bazı Orta Avrupa ülkelerinde zayıflık belirtileri devam etti. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 6’sının gerçekleştiği ABD’de ise ekonomik aktivite üst üste 16 ay artış gösterdi ve büyüme Nisan 2022’den bu yana en yüksek hıza ulaştı.

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Hindistan en güçlü büyüyen ülkeler arasında

Endeks kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde, ekonomik aktivitedeki en güçlü artış Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ölçüldü. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi diğer bazı Orta Doğu ülkelerinin de üretiminde keskin artışlar gözlendi. Buna karşılık, Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivite daralmaya devam etti. Hindistan, küresel ekonomi içerisinde en güçlü büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdü. Bu ülkenin üretimi yıl başından bu yana en düşük hızda olmakla birlikte yine güçlü bir artış kaydetti. Öte yandan, Türk imalat sektörünün ihracat pazarı içerisinde Hindistan’ın payı yüzde 1’in altında yer alıyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Almanya’da üretimin yeniden genişlemeye geçmesi, uluslararası pazar koşullarının iyileşme eğiliminde olduğu algısını destekliyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda yurt dışından daha fazla yeni sipariş almak açısından Türk imalatçılarına ek fırsatlar sağlayabilir. Ayrıca, sektörün diğer bazı önemli ihracat pazarlarında da ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde artış kaydettiği görülüyor.”