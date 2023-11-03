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Ekonomi BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!
Ekonomi

BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 21:18:00 - 2023-11-03 22:10:38
BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!

Türkiye ile normalleşme adımlarına imza atan BAE, Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanırken son kulis bilgisine göre, Arap ülkesi Türkiye'de ticareti 5 yıl sonra 40 milyar dolara ulaşacak"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye ve BAE özel sektörünün yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, yaptığı açıklamada, bir süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ulusun petrol dışı ticarette iyi bir büyüme kaydettiğini anlatan Zeyoudi, Türkiye ile BAE'nin petrol dışı ikili ticaretinin 18 milyar dolara dayandığını bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında iki ülke ticaretinde çok güzel bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Zeyoudi, ikili ticaretin yılın ilk yarısında neredeyse 13,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"Özel sektörün birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz"

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi​​​​​​​, ikili ticarette özel sektörün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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"(Türkiye ve BAE) Özel sektörün bu yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğinden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Özel sektörün diğer pazarlara farklı bir açıdan bakıp birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz."

Verilen bilgiye göre, BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin BAE ile olan ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor. Bunu, yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izliyor.

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Yorumlar

Ibrahim

Filistin can derdinde, bunlar da et. Yaşayın cennetinizi
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