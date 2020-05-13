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Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş adamına yapılan işkenceleri anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 21:30:00 - 2020-05-13 22:19:14
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Türkmen-Der eski başkanı, Suriye’de ve Irak’ta gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bilinen iş insanı Mehmet Ali Öztürk, BAE’de, “Türkiye Cumhuriyeti ve Erdoğan hakkında olumsuz konuşmadığı" için mi tutuklandı?

Avukatı Mete Gençer ve Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, yeniakit.com.tr canlı yayınında anlattı.

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