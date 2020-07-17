  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BAE, Tahran uçuşlarına yaklaşık 5 ay sonra tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:24:50 -
BAE, Tahran uçuşlarına yaklaşık 5 ay sonra tekrar başladı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın Operasyon Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Kerimiyan, "BAE'den Tahran'a uçuşlar yaklaşık 5 ay aranın ardından bu sabah itibarıyla tekrar başladı." dedi.

Kerimiyan, bu kapsamda Dubai'den kalkan ilk uçağın sabah saatlerinde Tahran'a indiğini aktardı.

Öte yandan BAE merkezli hava yolu şirketi Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada da Tahran uçuşlarına yeniden başlandığı belirtildi.

BAE, Tahran uçuşlarını mart ayında askıya almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı