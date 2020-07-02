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Dünya

BAE, Sisi’yi Libya’ya girmesi için gazlıyor

Ortadoğu’da Türkiye düşmanlığı ile hareket edip, Müslüman karşıtlığını destekleyen “Küçük İsrail” lakaplı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), fitneden geri durmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:28:00 -
BAE, Sisi’yi Libya’ya girmesi için gazlıyor

 Yakup Sarıçiçek 

Prens bin Zayed’e yakın olan siyaset bilimcisi Abdülhalik Abdullah, twitter’dan Mısır’daki firavun Sisi’yi Libya’ya girme konusunda iknaya çalıştı.

Abdullah, “Mısır ordusu dünyadaki en güçlü ordular arasında 9. sıradadır. Türk ordusu ise 11. sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, BAE, Rusya ve Fransa’nın desteğiyle Mısır, Libya’daki askeri ve siyasi savaşı kazanabilir... Mısır, Trablus’u 48 saat içinde terörist güçlerin ve Erdoğan’ın paralı askerlerinin kontrolünden kurtarabilir” diyerek Sisi’ye bir an önce Libya’ya girmesini önerdi. Türkiye ile Mısır’ı karşı karşıya getirip, bölgede istedikleri gibi at koşturmak isteyen BAE, hâlâ Hafter’in en büyük destekçisi konumunda.

 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Yüncüoğlu

Bu BAE ye ne zaman dersini vereceğiz Artık bir Osmanlı Tokadı vakti geldi geçiyor. Vallahi sabrımız taşıyor artık.
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abdullah

amerikan tuvalet kağıdı, siyonist israil tuvalet kağıdı, yunan tuvalet kağıdı.... SİSİ MISIRI en son siyonist arap ABU DABİ YÖNETİMİ/Psikopat Zayedin tuvalet kağıdı oldu...yazık kardeş mısırın firavunlarla mücadele eden kardeş kadim arap halkı ne hallere düşürüldü bu yeni yetme ahlaksız ilkesiz p.ç tarafından
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