BAE, Sisi’yi Libya’ya girmesi için gazlıyor

Yakup Sarıçiçek

Prens bin Zayed’e yakın olan siyaset bilimcisi Abdülhalik Abdullah, twitter’dan Mısır’daki firavun Sisi’yi Libya’ya girme konusunda iknaya çalıştı.

Abdullah, “Mısır ordusu dünyadaki en güçlü ordular arasında 9. sıradadır. Türk ordusu ise 11. sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, BAE, Rusya ve Fransa’nın desteğiyle Mısır, Libya’daki askeri ve siyasi savaşı kazanabilir... Mısır, Trablus’u 48 saat içinde terörist güçlerin ve Erdoğan’ın paralı askerlerinin kontrolünden kurtarabilir” diyerek Sisi’ye bir an önce Libya’ya girmesini önerdi. Türkiye ile Mısır’ı karşı karşıya getirip, bölgede istedikleri gibi at koşturmak isteyen BAE, hâlâ Hafter’in en büyük destekçisi konumunda.