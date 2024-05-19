BAE rakiplerine açık ara fark attı! Büyük sürpriz: E-ticarette milyarlarca dirheme ulaştı! Gündemi altüst etti

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde 2023 Yılı E-Ticaret" raporunun dördüncü baskısı, BAE'deki e-ticaret pazarının 2028 yılına kadar 48,8 milyar dirhemin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Bu bilgi, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde 2023 Yılı E-Ticaret" raporunun dördüncü baskısında, Güney Dubai'de tamamen e-ticarete ayrılmış alan "EZ Dubai" ve Küresel iş bilgileri, araştırma, pazar analizi ve tüketici içgörüleri sağlayıcısı "Euromonitor International" ortaklığıyla yayınlanmıştır.

EZ Dubai tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, BAE, e-ticaretin benimsenmesinde teknoloji alanında yetenekli gençlik kesiminin etkisiyle muazzam bir büyüme yaşamaktadır.

E-ticaret, dijital altyapıya yapılan büyük yatırımların yanı sıra mevzuat ve düzenlemeler açısından da güçlü devlet desteğine sahiptir.

Rapora göre, 2023 yılında BAE'de hazır giyim ve ayakkabı, tüketici elektroniği ve medya ürünleri sektörleri, değer açısından ilk üçte yer aldı. BAE'deki tüketiciler, kolaylık ve maliyet tasarrufuna büyük önem verdikleri için mobil alışverişi tercih ediyorlar.

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2023 Euromonitor International anketine katılanların yüzde 93,2'sine göre, kredi ve banka kartları çevrimiçi alışverişlerde popüler ödeme yöntemleridir.

Bu durum, geleneksel bankacılık hizmetlerine olan güçlü güveni göstermektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar çevrimiçi alışveriş yapmanın popüler bir yolu olarak kabul edilmektedir.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki e-ticaret sektörü, internetin benimsenmesinin artmasıyla birlikte 2023 yılında yüzde 11,8'lik yıllık büyümeyle yaklaşık 106,5 milyar dirheme ulaşarak büyümeye devam etmiştir.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki e-ticaret pazarının büyüklüğünün 2028 yılına kadar 183,6 milyar dirheme ulaşması beklenmektedir.

Hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem de Suudi Arabistan Krallığı'nda mobil ticaret, 2018'den 2023'e yaklaşık dört kat artarak sırasıyla yaklaşık 14,3 milyar dirheme ve 16,1 milyar dirheme ulaşarak büyük bir patlama yaşadı.

Güney Dubai Lojistik Bölgesi İcra Direktörü Mohsen Ahmed, bölgedeki e-ticaret hacminin büyümesini birçok faktöre bağladı. Bunlar arasında yüksek hızlı internet hizmetlerinin yaygınlaşması, özellikle dijital ödemeler ve lojistik hizmetlerine yönelik altyapının geliştirilmesine odaklanan olumlu politikalar bulunmaktadır.