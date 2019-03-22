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BAE prensinin Pompeo'ya teklifi: Hepsine suikast düzenleyelim!

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Taliban'ın üst düzey liderlerini hedef alacak bir suikastlar dizisi düzenlemeyi önerdi. Pompeo'nun teklife şaşırdığı, ancak cevap vermediği kaydedildi.

22 Mart 2019 Cuma 17:06
BAE prensinin Pompeo'ya teklifi: Hepsine suikast düzenleyelim!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ABD'ye, Taliban'ın üst düzey liderlerini hedef alacak bir suikastlar dizisi düzenlemeyi önerdi.

Middle East Eye'ın haberine göre veliaht prens, ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 12 Ocak'taki BAE ziyareti sırasında söz konusu öneride bulundu. Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerinde bazı anlaşmazlıklar sürerken Bin Zayed, "Afganistan'ın tekrar Taliban eline geçmesini önlemek için" suikastlar düzenleme önerisinde bulundu.

Pompeo'nun teklife şaşırdığı ancak yanıt vermediği kaydedildi.

Bin Zayed ABD'nin müttefiki olarak öne çıkıyor

ABD ile Taliban, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de de görüşmüştü. Mepa News'teki habere göre, Veliaht Prens Bin Zayed'in, Taliban'ın Katar'da görüşmeleri sürdürme ısrarı nedeniyle öfkelenerek bu öneride bulunduğu öne sürülüyor. BAE ve Bin Zayed, ABD'nin bölgedeki stratejilerinde oldukça yakın bir müttefik olarak öne çıkıyor.

BAE'nin Muhammed bin Zayed öncülüğünde birçok paralı asker firmasıyla çalıştığı biliniyor. Ülke bu doğrultuda daha önce bölgede başta Yemen olmak üzere birçok bölgede suikast programları yürütmüştü. BAE'nin bu yolla bölgedeki rakiplerini safdışı bırakmayı yahut zayıflatmayı, bu sayede stratejik ve diplomatik üstünlük elde etmeyi amaçladığı ifade ediliyordu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:06
  1. Afganistan
  2. Abu Dabi
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Yemen
  5. Muhammed bin Zayed

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