BAE, Libya’yı karıştıracak!

Tahsin Han

Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed, Rusya üzerinden direkt satın alamadığı silahları Belarustan temin edip, Libya’ya göndermeye devam ediyor. Daha önce Pantsir hava savunma sistemi ve MİG-29 uçaklarını Belarustan satın alıp, Libya’daki Hafter milislerine veren BAE Prensi bin Zayed, son olarak Türk silahlarına karşı önlem amaçlı 6 adet Groza-6 Jammers (Sinyal karıştırıcı) satın aldı.

BAE’den Libya’ya sevk edilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’ne getirilen ve fotoğraflanıp servis edilen sinyal karıştırıcıların kısa sürede içinde Libya’da terörist bölgelere yerleştirilecek. UHF / VHF / GSM /FM’deki çeşitli sinyallerin ve radyo iletimlerinin algılanmasına, kaynağının tanımlanmasına ve bunların yönlendirilmesine izin veren sinyal karıştıcılar havada 350 kilometreye kadar etki edebiliyor.