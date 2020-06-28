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Gündem

BAE, Libya’yı karıştıracak!

Libya’da Hafter’i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türk SİHA’ları ve akıllı mühimmatları karşısında yaşadığı hezimetin bundan sonraki dönemde yaşanmaması için yeni bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 10:33:00 - 2020-06-28 10:33:21
BAE, Libya’yı karıştıracak!

 Tahsin Han 

Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed, Rusya üzerinden direkt satın alamadığı silahları Belarustan temin edip, Libya’ya göndermeye devam ediyor. Daha önce Pantsir hava savunma sistemi ve MİG-29 uçaklarını Belarustan satın alıp, Libya’daki Hafter milislerine veren BAE Prensi bin Zayed, son olarak Türk silahlarına karşı önlem amaçlı 6 adet Groza-6 Jammers (Sinyal karıştırıcı) satın aldı.

BAE’den Libya’ya sevk edilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’ne getirilen ve fotoğraflanıp servis edilen sinyal karıştırıcıların kısa sürede içinde Libya’da terörist bölgelere yerleştirilecek. UHF / VHF / GSM /FM’deki çeşitli sinyallerin ve radyo iletimlerinin algılanmasına, kaynağının tanımlanmasına ve bunların yönlendirilmesine izin veren sinyal karıştıcılar havada 350 kilometreye kadar etki edebiliyor.

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