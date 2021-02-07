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Dünya BAE, Katar'a karşı kullanmış! Ortaya çıktı
Dünya

BAE, Katar'a karşı kullanmış! Ortaya çıktı

New York Times gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'a karşı internet korsanlarını kullandığını ve bunu eski Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları üzerinden yaptığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:25:00 -
BAE, Katar'a karşı kullanmış! Ortaya çıktı

Gazetede yer alan habere göre işe alımlar, "Amerika'nın Terörle Mücadelesi" kapsamında, aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapıldı.

Yüksek maaş ve lüks yaşam vadedilen çalışanlardan, Katar'a karşı 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmaları istendi.

Bunun için CyberPoint gibi aracı Amerikan şirketleri kullanıldı.

'Michelle Obama da hedef alındı' iddiası

New York Times'a göre, bu süreçte ABD üst yönetiminin yazışmaları da hedef alındı.

2015 sonlarında dönemin Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da o isimler arasında yer aldı.

Doha'daki bir eğitim zirvesinde konuşması için davet edilen Obama'nın, elektronik posta hesabı da o dönemde siber saldırıya uğradı.

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