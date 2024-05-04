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Dünya BAE 'izin vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: ABD, savaş uçaklarını Katar'a kaydırıyor! Çok konuşulacak karar!
Dünya

BAE 'izin vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: ABD, savaş uçaklarını Katar'a kaydırıyor! Çok konuşulacak karar!

Yeniakit Publisher
2024-05-04 18:22:00 - 2024-05-04 18:22:41
BAE 'izin vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: ABD, savaş uçaklarını Katar'a kaydırıyor! Çok konuşulacak karar!

Pentagon, BAE'nin Batı Asya'daki saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklaması sonrası, Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları hakkında çok konuşulacak bir karara imza attı. askeri uçaklarını Katar'a kaydırma kararı aldı.

Pentagon, BAE'nin Batı Asya'daki saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklaması sonrası, askeri uçaklarını Katar'a kaydırma kararı aldı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Şubat ayında Al Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD savaş uçaklarının önceden haber verilmeden saldırı düzenlemesine izin vermeyeceğini belirtti.

ASKERİ UÇAKLAR KATARA KAYIYOR

ABD’de yayınlanan rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin üslerin kullanımını kısıtlama uyarısından sonra ABD Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarını, insansız hava araçlarını ve askeri uçaklarını Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne kaydırıyor.

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