BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı için Tahran’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İran ile yapılacak 6.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İran ile yapılacak 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısına katılmak üzere Tahran’a geldi.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında İran’ın başkenti Tahran’da 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı toplantıya katılmak üzere BAE’den 7 kişilik bir heyet bugün Tahran’a geldi. İran medyası söz konusu toplantıdaki konu başlıklarının İran ile BAE arasında ortak sınır güvenliği, Basra Körfezi’nin kontrollü ve kontrolsüz kullanımı ve iki ülke arasındaki bilgi alışverişi olduğu belirtildi.

İran ile BAE arasında 5. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı 22 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.