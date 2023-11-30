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Otomotiv BAE harekete geçti! Makyajlı Toyota Land Cruiser'ın 3 kapılı versiyonu tanıtıldı! BAE'liler çıldırdı: İlginç çıkışı, onlar satacak
Otomotiv

BAE harekete geçti! Makyajlı Toyota Land Cruiser'ın 3 kapılı versiyonu tanıtıldı! BAE'liler çıldırdı: İlginç çıkışı, onlar satacak

Yeniakit Publisher
2023-11-30 23:08:00 - 2023-11-30 23:11:11
BAE harekete geçti! Makyajlı Toyota Land Cruiser'ın 3 kapılı versiyonu tanıtıldı! BAE'liler çıldırdı: İlginç çıkışı, onlar satacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin araçlara yönelik hamleleri devam ediyor. Toyota, şimdilik sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde satacağı üç kapılı Land Cruiser versiyonunu tanıttı. BAE'liler harekete geçti, sektörü şaşırttı! Şimdilik sadece BAE'de satılacak diyerek duyurdu.

40 yaşına gelen arazi canavarı, 2024 yılında yepyeni bir yüze kavuşuyor. Yıllardır şöhretini koruyan 70 serisi, kazandığı geliştirmelerle birlikte daha güçlü bir tercihe dönüşüyor.

Ölümsüzlüğüyle bilinen 70 serisi, makyaj ile tasarım dilini koruyor olsa da teknolojik anlamda çok şey kazanıyor. Ayrıca artık aks mesafesi kısaltılmış 3 kapılı bir model de listede yer alıyor. Şimdilik BAE'de satılacak bu model V6 benzinli motoruyla yola devam ediyor.

70 serisi, tarihi boyunca farklı gövde tipleriyle müşteriye sunuldu. Toyota’nın BAE sitesine baktığımızda tek kapılı pickup, 5 kapılı SUV ve 3 kapılı SUV modelleri listelenmiş durumda. Avustralya sitesinde ise çift kapılı pickup versiyonunu görüyoruz. Listeyi tamamlayacak olan “asker taşıyıcı” lakaplı wagon tipi hakkında ise henüz bilgimiz yok.

Çoğu müşterinin 5 kapılı seçeneklere yöneleceğini düşünsek de aramıza yeni katılan 3 kapılı model, 4.235 mm uzunluğuyla -640 mm daha kısa- off road tutkunları için ilgi çekici bir seçenek. Bu boyutlarıyla Yaris Cross’tan biraz uzun olan araç, merdiven tipi şasisi sebebiyle daha yüksek ve geniş.

Tasarım anlamında gözümüze çarpan değişimlerin en barizi yuvarlak far tasarımı ve çıkıntılı sinyal lambaları olabilir. Stop lambalarının eski modellerden esinlenilmiş olması ise zamansız bir tasarım sunuyor. 16 inç jant ve dişli lastik kombinasyonuyla yollara çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.
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İç döşemelerde nubuk ve sentetik deri kullanılırken orta konsoldaki 9 inçlik ekran kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunuyor. Gelişmiş güvenlik donanımları ise standart olarak her araçta yer alıyor.

Ülkemizde Land Cruiser ailesiyle nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz fakat gelin BAE'deki müşteriler neden bu aracı tercih ediyor göz atalım. 4 litre V6 motor 231 bg ve 360 Nm tork üretiyor. 6 ileri Super ECT aracılığıyla bu gücü 4 tekere ayrı oranlarda iletebilen araç arazi ve çöl koşullarında tüm ihtiyaçları karşılıyor.

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