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Dünya BAE haberi doğruladı: Bin Raşid öldü!
Dünya

BAE haberi doğruladı: Bin Raşid öldü!

BAE Maliye Bakanı Şeyh Hamdan bin Raşid'in öldüğü haberi gündemi sarstı. BAE, gelen haberleri doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 12:43:00 -
BAE haberi doğruladı: Bin Raşid öldü!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı Şeyh Hamdan bin Raşid'in öldüğü bildirildi.

Hamdan bin Raşid aynı zamanda BAE'nin mevut başkan yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Mektum'un kardeşi ve vekiliydi.

75 yaşındaki Hamdan, birkaç aylık sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu. Hamdan'ın ölümü BAE yönetimi tarafından doğrulandı.

Hamdan, 1971 yılından bu yana BAE'nin Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu. Dubai ekonomisinin öncülüğünü yapan birçok büyük şirket de Hamdan tarafından yönetiliyordu.

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Yorumlar

şeyh şamil

bin zaid denen münafık ne zaman geberecek asıl önenmli olan bu!
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