BAE, dikkat diyerek paylaştı! Uçuşlarında iptaller ve gecikmeler olabilir... Karara varamadı

Abu Dabi Türkiye Büyükelçiliği, son gelişmeler ışığında BAE uçuşlarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Abu Dabi Büyükelçiliği, bölgede yaşanan son gelişmeler sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kalkış ve varışı olan uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları ve seyahatlerini planlarken güncel bilgileri takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Büyükelçilik, uçuşların güncel durumu hakkında bilgi almak için havayolu şirketlerinin açıklamalarını takip etme ve havalimanına varışınız öncesinde uçuşunuzun güncel durumunu öğrenme konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca, Büyükelçiliğin acil durum hattı numarası +971 50 869 93 89 ve Dubai Başkonsolosluğunun acil durum hattı numarası ise +971 50 459 8229 olarak vatandaşlara sunuldu. Olası bir acil durumda vatandaşların bu numaralar üzerinden yetkililere ulaşabileceği ifade edildi.