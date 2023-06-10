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Gündem BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı
Gündem

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 22:21:00 -
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

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