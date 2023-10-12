BAE devi çıldırdı! Türkiye'de açma kararı aldı
BAE merkezli otel yönetim şirketi Rotana, Türkiye'de otel açma kararını kamuoyu ile paylaştı.
BAE merkezli otel yönetim şirketi Rotana, genişleme planını açıkladı. Firma üç yıl içinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de yeni tesisleri açacak.
30 yeni açılış
Rotana, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde, toplam altı markada 72 otel ve 19.237 konaklama birimi işletiyor. Önümüzdeki üç yıl içinde 30 açılış planı var.
İstanbul'da Bomonti Arjaan by Rotana 2023 sonunda açılacak
Rotana, 2023 yılının son çeyreğinde Katar Doha’da Riviera Rayhaan by Rotana ve Türkiye İstanbul’da Bomonti Arjaan by Rotana’nın açılışını gerçekleştirecek. Oran’daki Azure Rotana Resort & Spa ile Cezayir pazarına girecek.
2024 yılında Al Khobar, Suudi Arabistan’da Rotana’dan Dar Rayhaan ve Manama, Bahreyn’de Rotana’dan Onyx Arjaan yer alıyor. Abu Dabi’nin Saadiyat Adası’nda 217 otel odası olan Bloom Arjaan by Rotana’yı da açacak. (Turizmdatabank)
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