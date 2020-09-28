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Aktüel BAE destekli güçler, Sokotra'da savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdı
Aktüel

BAE destekli güçler, Sokotra'da savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdı

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, BAE destekli GGK güçlerinin, Sokotra halkıyla savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:59:16 -
BAE destekli güçler, Sokotra'da savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdı

SOKOTRA (AA) - Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra halkıyla savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını bildirdi.

Mahrus, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdiği ve Sokotra Adası hakkındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği mesajında, Sokotra'ya giriş çıkış noktalarında ve havalimanında çalışmaların askıya alındığını belirtti.

Meşru hükümetin izni olmadan ve liman makamlarının resmi protokolleri uygulanmadan iletişim araçları ve çeşitli ekipmanlar taşıyan bir gemiyle bölgeye pasaportsuz, vizesiz ve giriş mührü olmayan yabancı uyruklu kişilerin geldiğini ifade eden Mahrus, bölge dışından silahlı kişiler getirilmeye devam edildiğini, GGK'nin Sokotra halkıyla savaşması için paralı asker olarak 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını iletti.

GGK'nin özerk yönetimi, devlet kurumlarına saldırmayı ve yağmalamayı sürdürdüğünü aktaran Mahrus, ayrıca askeri karargahları yağmalamaya, buralardaki silahları satmaya ve adanın dışına kaçırmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahrus, GGK ve destekçileri tarafından adanın doğusu, batısı, kuzey ve güney sahilleri ile havaalanı çevresinde askeri noktalar kurulduğunu ifade etti.

Vali Mahrus, Sokotra'nın GGK güçlerinin eline geçmesinin ardından vilayetteki diğer hükümet yetkilileriyle adadan ayrılıp doğudaki Mehra kentine gitmek zorunda kalmıştı.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

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