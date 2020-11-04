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Aktüel BAE, Batı Sahra'da konsolosluk açan ilk Arap ülkesi oldu
Aktüel

BAE, Batı Sahra'da konsolosluk açan ilk Arap ülkesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:14:33 -
BAE, Batı Sahra'da konsolosluk açan ilk Arap ülkesi oldu

RABAT (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Fas resmi televizyon kanalı Kanal 2'nin haberine göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, BAE'nin Fas Büyükelçisi el-Asri ez-Zahiri ile BAE'nin Batı Sahra'nın el-Uyun kentindeki konsolosluğunun açılış törenine katıldı.

BAE Kraliyet Divanı'ndan 27 Ekim'de yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Abu Dabi Veliahd Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğü ve Al Nahyan'ın Kral 6. Muhammed'e, ülkesinin, Uyun'da konsolosluk açmayı planladığını ilettiği belirtilmişti.

Fas Kralı ise "Fas'ın toprak bütünlüğünü destekleyen bu tarihi karardan" ve BAE'nin Batı Sahra'da konsolosluk açacak ilk Arap ülkesi olmasından ötürü Al Nahyan'a teşekkürlerini sunmuştu.

Dışişleri Bakanı Burita 27 Ekim'de Zambiya ve Esvatini'nin El-Uyun'da konsolosluk açması münasebetiyle düzenlenen törende konuşmuş ve "Uyun'da 8 ve Ed-Dahle'de 7 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin toplam sayısı 15'e ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

BAE'nin konsolosluk açmasından sonra Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin sayısı 16'ya ulaşmış oldu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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