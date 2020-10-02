BAE, ABD ve İsrail arasında enerji anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın verdiği bilgiye göre, BAE Altyapı ve Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, enerji alanında işbirliğini içeren ortak bir metne imza attı.

BAE, ABD ve İsrail'in petrol ve doğal gaz kaynakları gibi çok sayıda alanda işbirliği için anlaşıldığını söyledi.

23 Eylül'de İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etmişti.