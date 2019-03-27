Badmintoncular, Polonya'da olimpiyat puanı arayacak - Türkiye'yi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Polonya Açık'ta Emre Lale, Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil edecek

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Polonya Açık'a katılacak. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28-31 Mart tarihlerinde Polonya'nın Czestochowa kentinde düzenlenecek turnuvada 462 sporcu mücadele edecek. Turnuvada Türkiye'yi Emre Lale, Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Badminton Milli Takımı Antrenörü Uğur Erçetin, "Zor bir süreç içerisine girdik. Polonya'da gerçekleşecek turnuvada zorlu müsabakalar sporcuları bekliyor. Hedefimiz iyi sonuçlarla ülkemize dönmek. İnşallah bu süreci sporcularımız iyi değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Milli badmintoncular, Polonya'nın ardından 4-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Finlandiya Açık'ta olimpiyat puanı aramaya devam edecek.

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