Bacasız sanayi uçuyor! 2019'da 35,2 milyar dolara ulaşacak

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programın "Turizm" başlığında dünya turizm sektöründe son gelişmeler ve Türkiye turizminin geldiği noktaya ilişkin bilgilere yer verildi.

2017'de toparlanma dönemine giren Türkiye turizminde turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 37,6 milyona, turizm gelirinin de yüzde 19 artarak 26,3 milyar dolara ulaştığı anımsatılan programda, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 39,2 milyon kişi, turizm gelirinin de 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Programda, Türkiye'nin turizmde nitelikli iş gücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesinin, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesinin, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılmasının ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ekonomiye daha fazla katkıda bulunan bir sektör haline gelinmesinin temel amaç olduğu ifade edildi.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerde koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi ve turizm gelirinin artırılmasının hedeflendiği aktarılan programda, "2019 yılında ülkemize gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 41,5 milyon kişi, turizm gelirinin 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Alternatif turizm türlerine destek

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizmle ilgili yeni dönemde sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre, kış, kruvaziyer, golf ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin sağlanacağı ve alternatif turizm türlerinin gelişimi destekleneceği aktarıldı.

Programa göre, turizm sektöründe dönüşümü sağlayacak, sezon süresini ve kişi başına harcamayı artırmayı amaçlayan Turizm Ana Planı'nın hazırlanması için ön çalışmalar başlatılacak. Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ilan edilecek, muhtemel krizlerin turizm sektöründeki etkisini azaltmak için sektöre özgü risk ve kriz yönetimi geliştirilecek.

Ayrıca sağlık turizminde örnek teşkil etmek üzere üç termal turizm merkezinde planlama ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.