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Gündem Bacakları her yıl 7 santimetre büyüyor! Sebebi şok etti! Sizde bile olabilir
Gündem

Bacakları her yıl 7 santimetre büyüyor! Sebebi şok etti! Sizde bile olabilir

Sivas'ta milyonda bir görülen hastalık hikayesinin görüntüleri ürküttü. Şarkışla ilçesinde bir adamın bacakları her yıl 7 santimetre büyümeye başladı. Adamı görenler 'sen bu ayakla nasıl yürüyorsun' diyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:25:00 -
Bacakları her yıl 7 santimetre büyüyor! Sebebi şok etti! Sizde bile olabilir

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenf ödem’i hastalığına yakalandığı tespit edildi.

 

İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı adeta alt üst oldu.

Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.

Uyuşma ile başladı: Her yıl 7 santim büyüyor

Tuncer Demirezen, "Benim hastalığımın adı fil ayağı hastalığı. Benim ayaklarım askerden sonra büyümeye başladı ve bu yaklaşık 25 yıldır var. Bu hastalığın ilk başlangıcında ayaklarda uyuşma meydana geldi. Ayaklarımda uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gittim. Hastanede bana fil ayağı hastalığı olduğumu söylediler. İğne, ilaç ve makine tedavisi yaptılar ama bu hastalık her yıl en çok 7 santim, en az 3 santim büyüyor” dedi.

 

"Milyonda bir görülen bir hastalık, tedavisi yok"

Hastalığının tedavisinin olmadığını ifade eden Demirezen, “Benim 4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor. Ben giyecek pantolon ve ayakkabı bulamıyorum. Benim kıyafetlerim hep özel dikim olduğu için daha maliyetli oluyor. Kış mevsimlerinde dışarı çıkamıyorum, yaz mevsimlerinde şortla veya da terlikle gezmeye çalışıyorum. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunun tedavisi yok” diye konuştu.

 

Her sene daha fazla şişmeye başladı

Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, şöyle dedi: “Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. 

Görenler "bu ayakla nasıl yürüyorsun" diyor

Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı, daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Bu şişlikler oluşana kadar ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum."

 

 

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Yorumlar

tespit

kanserlerden sonra deniliyor ama. bacakları sürekli düşey şekilde tutmaktan da olabiliyor. tedavisi var. fizik tedavi uzmanları bu işi hallediyor. bandaj ve bacakları kalp hizasında uzatmak zayıflama öneriliyor. iyi bir fizyoterapist fizik tedavi doktorunun yönlendirmesiyle tedavi ediyor. ama şişler indikten sonra da hastanın uyması gereken kurallar var. yoksa tekrar nükseder.
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