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Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!

Uzmanlar, bacak egzersizleri ile beyin gücü arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söylüyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:36
Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!

İtalya kaynaklı bir araştırmada bacak egzersizleri, beyni sağlıklı tutmada önemli rol oynuyor.

"Yürüyün, koşun, egzersiz yapın, ilerleyen yaşlarda beyni dinç tutmak için bacaklarınızı çalıştırın" tavsiyesinde bulunan araştırmacılar, yürüme ve koşma gibi egzersizlerin ilerleyen yaşlarda beyin hücresi üretimini yüzde 70 oranında arttırdığını gösterdi.

"Nörolojik Bilimin Sınırları" adlı dergide yayımlanan makale, yüzme ve bisiklet sporları yerine, yürüyüş, koşu ve çömelme hareketlerinin beyne daha iyi geldiğini ortaya koydu.

BACAK VE BEYİN GÜCÜ ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI VAR

"Bir şeyler taşımak ve bacaklarımızı kullanmak zorundayız" diyen uzmanlar, bu hareketlerin beyne daha fazla oksijen sağladığını aktarıyor.

Uzun süre hareketsiz kalan insanların beyinlerinde yeni hücrelerin üretilmesini kontrol eden merkez giderek daha az çalışıyor.

Egzersiz yapmayan kişilerde sinir hücrelerinin de doğru olarak gelişmediği tespit edildi.

İlerleyen yaşlarda bacak ve beyin gücü arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyleyen doktorlar, bacak sinirlerinin beyne gönderdiği sinyallerin de sağlık üzerinde olumlu etki yaptığını söylüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:36
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