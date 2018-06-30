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Bacak bacak üstüne atmak varise neden oluyor

Radyodiagnostik uzmanı Ali Rıza Necefzade, "Bacak bacak üstüne atmanın bazı sakıncaları vardır. Yukarıya gidecek kan akımını engellediği için varis oluşumunda ve artışında bir etkendir." dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:06
Bacak bacak üstüne atmak varise neden oluyor

KAN DOLAŞIMINI ENGELLİYOR

Otururken çoğu zaman fark etmeden yaptığımız bir harekettir, bacak bacak üstüne atmak. Ancak uzmanlar bu oturuş şeklinin varisi tetiklediği görüşünde .

Bu konuda bilgi veren Radyodiagnostik uzmanı Ali Rıza Necefzade, "Bacak bacak üstüne atmanın bazı sakıncaları vardır. Yukarıya gidecek kan akımını engellediği için varis oluşumunda ve artışında bir etkendir. Varisten yakınmaları olan veya özellikle varis şüphesi olabilecek vatandaşların bacak bacak üstüne atmamalarını biz tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir kan dolaşımı için oturma şekline dikkat etmek gerekiyor. Radyodiagnostik uzmanı Necefzade, bu konuda hakkında şunları şunları söyledi.

"Diz ekleminin ve kalça ekleminin rahat edeceği bir yükseklik ve düzlük orantısı vardır. Ne çok yüksek bir yerde olmalı, bacaklar asılı kalmalı ne de çok düşük olmalı, diz açısı daralmalı. "

MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Ancak varisten korunmanın tek yolu bu değil.

Radyodiagnostik uzmanı Ali Rıza Necefzade, bu konuda, "Mutlaka egzersizlerimizi yapmalıyız, temiz havaya çıkmalıyız, gerektiğinde C vitamini ve diğer vitaminleri kullanmalıyız ve de çok fazla ayakta kalmamaya dikkat etmeliyiz. Özellikle uzun uçak ve otobüs yolculuklarında mutlaka ayak ve bacak egzersizleri yapmalıyız" şeeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:06
  1. bacak bacak üstüne atmak zararlı mı
  2. varis
  3. Radyodiagnostik uzmanı Ali Rıza Necefzade

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