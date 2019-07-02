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Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Yürürken, merdiven inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağlarken kalçada ya da kasığın iç kısmında hissedilen ağrılar bir tehlike sinyali olabilir.

02 Temmuz 2019 Salı 08:34
Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Vücudumuzdaki en büyük ekleme sahip olan kalça bölgesinde ağrı varsa vakit kaybetmeden uzmana danışılmalıdır. Aksi halde hareket kabiliyeti kısıtlanır, yaşam kalitesi düşer, altta yatan ciddi bir hastalık varsa atlanıp tedavisi gecikebilir. Kalça ağrılarının, bel fıtığı ağrılarıyla sıklıkla karıştırıldığını belirten Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Özsoy, kalça ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ağrı, ani bıçak saplanması şeklinde ortaya çıkar

Yetişkinlerdeki kalça ağrıları daha çok kasık içinde ve kalçanın dış tarafında hissedilmektedir. Çoğunlukla kalçadaki yaralanmalardan ya da kireçlenmelerden kaynaklanan bu ağrılar, mekanik şekilde ortaya çıkmaktadır. Kalça ağrıları daha çok yürürken, merdiven inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağlarken, çorap giyerken, bacak bacak üstüne atarken ya da bir arabaya inip binerken ani bıçak saplanmaları olarak kendini belli etmektedirler.

Kalça ağrıları sportif performansı düşürür

Genç yaş grubunda yani 30’ lu ya da 40’lı yaşlardaki kişilerde görülen kalça ağrılarının sebepleri arasında, genellikle kalça içindeki “Labrum” denilen yumuşak dokuların yaralanmaları, yırtıkları ya da kalça kemiği üzerindeki şekil bozuklukları bulunmaktadır.Eğer böyle bir durum varsa, kişilerde spor yaparken ya da uzun yürüyüşlerde kasığın içinde, kalçanın dış ya da iç tarafında ağrı olmakta ve sportif performans düşmektedir. Bu hastalığa kalçada sıkışma hastalığı ya da kalça içinde yırtıklar denmektedir.

PRP ile kendi kanınız tedavinizin bir parçası oluyor

Bu tür hastalara uygulanan tedavi yaklaşımı genellikle ilk önce istirahat şeklinde olmaktadır. Hastaların kalça röntgenlerinde ya da MR’larında şekil bozukluklarının görülmesi sonucunda, öncelikle fizik tedavi ya da PRP enjeksiyonu denilen, yani hastanın kendi kanından elde edilen trombositlerin kalça eklemi içine verilmesi şeklindeki tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri çoğunlukla hastaların şikayetlerinin azalmasına ve genel durumun iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Ancak şikayetler her şeye rağmen geçmiyorsa, kişinin günlük hayatını etkiliyor, hareketleri kısıtlıyor ve bacak bacak üstüne atmayı engelliyorsa cerrahi müdahalede gerekebilir. Genç yaş gurubunda yer alan hastalara kalça artroskopisi uygulanmaktadır. Bu cerrahi yöntemle kalçaya 3-4 delikten girilip, kamera eşliğinde yüksek teknoloji kullanılarak, kemiklerdeki şekil bozuklukları tıraşlanmakta ya da oluşan yırtıklar dikilmektedir.

Kireçlenmeler orta yaş grubunu tehdit ediyor

Daha ileri yaşlardaki kişilerde ise kireçlenmeler ve eklem aşınmaları görülmektedir. Kireçlenmede ağrı daha çok ilk birkaç adımda olurken, biraz ısınmanın ardından azalabilmektedir. Fakat kireçlenme ilerledikçe topallama, kasığa vuran ağrı, hatta bacakta ciddi hareket kısıtlılığı sürekli hale gelebilmektedir. Bu tür durumlarda kilo vermek, zorlayıcı aktivitelerden uzak durmak ve fizik tedavi fayda göstermektedir. Bununla birlikte kireçlenme çok ileri değilse kalça ekleminin içine kayganlığı artırıcı bazı sıvıların enjeksiyonu, ağrı seviyesini azaltmaktadır.

İleri düzey kireçlenmesi olanlara kalça protezi

Kişide kireçlenme seviyesi çok ileri düzeydeyse kalça protezi uygulanmaktadır. Bu ameliyatta aşınmış olan kısımlar çıkarılıp yerine metal,polietilen denilen yüksek sağlamlıkta plastik ve seramik parçalardan oluşan protez takılmaktadır. Böylece ağrısız hareketin geri kazanılması sağlanmaktadır.

Bel fıtığı ağrıları ile karıştırılabilir

Kalça ağrılarıyla, bel fıtığı ağrıları birbiriyle karıştırılabilmektedir. Hatta bazı hastalarda hem kalça hem de bel sorunu bir arada olabilmektedir. Bu tür durumlarda ağrının nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için hastanın kalça ekleminin içine uyuşturucu enjeksiyonu yapılmaktadır. Böylece kalça ekleminin ağrısını 4 saatliğine geçirerek, ağrının belden mi yoksa kalçadan mı geldiği ayırt edilebilmektedir. Bu tür durumlarda yaşanılan en büyük sorun ağrının doğru tespit edilemeyip, yanlış cerrahi uygulanmasıdır. Bel ağrıları genellikle popo bölgesinde ve kalçanın arkasından başlayıp bacağın arkasından topuğa kadar vuran bir ağrı şeklinde meydana gelmektedir. Bu tür hastaların şikayetlerinin iyi dinlenilip, tetkiklerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Ağrı geçmiyorsa dikkat!

Kalça ağrılarında tanı konulması için mutlaka röntgen; eğer yırtıktan şüpheleniliyorsa o zaman MR görüntüsü istenmektedir. Her ağrı için hemen doktora gitmeye gerek yoktur. Öncelikli olarak bir süre istirahat edip ağrı kesicilerle ağrının geçmesi beklenmeli, eğer yine de ağrı geçmiyorsa o zaman doktora başvurmak gerekmektedir.

Kalça ağrılarından korunmak için 6 öneri

Bu tür ağrıların çoğunluğu genetik yapıda olmakla beraber, kalça ağrılarını yaşamamak ya da kurtulmak için bazı öneriler şunlardır:

1. Ağrıları azaltmak için kilo almamak

2. Kemik sağlığını korumak için sigara içmemek

3. Günlük yürüyüş yapmak

4. Dengeli beslenmek

5. D vitamini almak için 20 dakika güneş altında durmak

6. Yaşa göre yeterli kalsiyum almak

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:34
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. sağlık

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