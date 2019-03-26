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Bacak ağrısı neden olur?

Bacak ağrısı küçük bir sorun gibi görülebilir ancak aslında önemsenmesi gereken bir yakınmadır. Dikkate alınmayan bacak ağrısı, damar tıkanıklığının öncü belirtisi olabilir. Bu tıkanıklık da akciğerlerde ve vücudun diğer organlarında hasara yol açıp ölüme sebebiyet verebilir. Peki bacak ağrısı neden olur? Bacak ağrısının neden olabileceği rahatsızlıklar nelerdir?

26 Mart 2019 Salı 15:41
Bacak ağrısı neden olur?

Bacak ağrısı küçük bir sorun gibi görülebilir ancak aslında önemsenmesi gereken bir yakınmadır. Dikkate alınmayan bacak ağrısı, damar tıkanıklığının öncü belirtisi olabilir. Bu tıkanıklık da akciğerlerde ve vücudun diğer organlarında hasara yol açıp ölüme sebebiyet verebilir. Peki bacak ağrısı neden olur? Bacak ağrısının neden olabileceği rahatsızlıklar nelerdir?

Bacak ağrısı neden olur?

Bacaklarda bazen devamlı, bazen ani başlayan ağrıların travmalar dışında en başta gelen nedeni dolaşım bozuklukları. Bacak ağrısı, damar tıkanıklığının öncü belirtisi olabilir. Vücuda yayılan damar sistemindeki herhangi bir hastalık, kalp ve beyin gibi hayati önemdeki organlarda gelişen felç ve krizin habercisi olabiliyor.

Bacaklardaki damar hastalığına bağlı en yaygın şikayet; yol yürümekle, koşmakla, merdiven çıkmakla baldırlara, uyluk çevresindeki ve kalçadaki adalelere gelen, genellikle kramp şeklinde olan ağrıdır. Yürümekle gelen ağrının en önemli özelliği, yürüyüş durdurulduğunda ağrının 3-5 dakika içinde kendiliğinden geçmesidir.

Bacakların zorlanması, kırıklar, kemik veya yumuşak doku zedelenmeleri, ayak bileğine veya dize fazla yük bindiren durumlar sık görülen nedenler olmakla birlikte, eklem, kas, tendon, bağ, damarlar ve sinirlerde meydana gelen diğer koşullar da bacak ağrısına neden olabilir. Hatta bunların dışında uzun süre yanlış pozisyonda otursanız bile akşam eve döndüğünüzde bacaklarınız ağrıyabilir. Ağrı, nedenine bağlı olarak artabilir ya da sabit bir ağrı olarak kalabilir. Bıçak gibi ağrıların, bacak geneline yayılan ağrıların ya da sadece bir bölgede görülen ağrıların farklı nedenleri olabilir.

Bacak ağrısının nedenleri ve tedavisi

Ciddi bir yaralanma sonucu kemik veya kasların hasar görmesi, eklemlerde oluşan sorunlar "travma" nedeniyle oluşan bacak ağrıları kategorisindedir. Siyatik sinirini etkileyen bel travmalarının yol açtığı ağrı bacaklara vurabilir. Ayrıca bacakların aşırı zorlanması (egzersiz, spor vb.) yaralanmalara neden olabilir.

Kırıklar: Bacak kemiklerinde oluşan kırıkların büyük bir bölümü, şiddetli darbeler sonucunda meydana gelmekle birlikte osteoporoz gibi kemik yoğunluğunu azaltan hastalıklar nedeniyle zayıflayan kemikler çok az bir baskı ile kırılabilir. Kemik kırıldığında, kemiği çevreleyen dokuda (periost) yer alan sinir uçları beyne ağrı mesajları gönderir. Bazı kırıklar kasılmalara neden olabilir ve bu kasılmalar ağrıyı şiddetlendirir. Kemik kırığı gibi kemik çatlakları da travmaya bağlı bacak ağrısı nedenleri arasındadır.

Zorlama ve Burkulmalar: Tendon, yumuşak doku ve kasları etkileyen zorlamalar akut ağrıya, halsizlik ve kas spazmlarına neden olabilir. Burkulmalar ise genellikle ters bir hareket ve düşme nedeniyle görülür. Her iki durumda da etkilenen bölge morarabilir ve hareket ettirildiğinde ağrı şiddetlenebilir.

Koşucu Bacağı: Tıbben "medial tibial stres sendromu" olarak bilinen "koşucu bacağı" sendromu kaval kemiği çevresinde ağrıya yol açabilir. Ağrı, ayak veya ayak parmakları aşağı doğru büküldüğünde artabilir. Bu ağrılar koşu tekniği, bacakların fazla zorlanması, kötü ayakkabı kullanımı ve sert zemin nedeniyle, kaval kemiğine (tibia) ve kemiği kasa bağlayan dokuya aşırı yük binmesi sonucu görülebilir. Etkilenen bölgede ağrı dışında hassasiyet ve şişlik oluşabilir.

Kompartman Sendromu: Bacakların uzun süre hareketsiz kaldığı durumlarda görülen kompartman sendromu kan damalarını, sinirleri ve tendonları etkileyebilir. Belirtileri arasında karıncalanma, uyuşma, bazen şiddetli ağrı ve ayaklarda hareket kaybı bulunmaktadır. Eğer sinir uzun süre basınca maruz kalırsa felç, kontraktür ve ölüme varan sonuçları olabilir.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:41
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