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Bacağı kesilmekten kurtarıldı

Samsun’da kapalı bacak damarları stentle açılan hastanın bacağı kesilmekten kurtarıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
Bacağı kesilmekten kurtarıldı

Samsun’da kapalı bacak damarları stentle açılan hastanın bacağı kesilmekten kurtarıldı.


Bacak damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan Levent T. (52), 2 yıl sonra ayağında ağrı ve yara gelişmesi sonrası Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan anjiyografide 2 yıl içerisinde hem ameliyat yapılan damarın yeniden hem de kendi bacak damarının tıkandığı tespit edildi. Anjiyo esnasında tıkalı bacak damarı stentle açılarak hastanın bacağı kurtarıldı.



"Bacak damarı 2 yılda yeniden tıkanıyor"


Vaka ile ilgili bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yazıcı, bu vaka gibi birçok vakada hastanın bacağını kaybettiğini söyledi. Hastamızın ameliyat olan bacak damarının 2 yıl gibi bir sürede yeniden tıkandığını kaydeden Yazıcı, “Anjiyo esnasında tıkalı bacak damarını stentle açarak bacağı kurtardık. Bacak damar tıkanıklıklarında cerrahi uygulama sonrası tekrar tıkanma olgularına daha sık rastlarken, stent konulan hastalarda bu oranın çok düşük olduğunu gözlemliyoruz” dedi.



"Tıkanıklık arttıkça yürüme mesafesi daha da kısalmakta"


Periferik damar tıkanıklıkları ve tedavisi konusunda da bilgi veren Yazıcı, “Periferik (bacak, beyin şah damarı, böbrek, bağırsak gibi çevresel) damar hastalığı, kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki damarların besledikleri organlara yeterli kan götüremeyecek şekilde daralmasına veya tıkanmasıdır. Diyabet, uzun süreli hipertansiyon uzun süreli lipid metabolizması bozukluğu, ailesel aterosleroz (damar sertliği) hikayesi, hareket azlığı ve nikotin bağımlılığı risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca PDH koroner arter hastalığı olanlarda kalp krizi geçirmiş ya da kalıcı felç atakları geçirmiş kişilerde daha sık görülmektedir. En sık şikayet edilen konu, ağrıdır. Ancak ağrıların da özellikleri vardır. Tıkanma olan kişiler, belirli mesafe yürürken ağrı oluşmaktadır. Tıkanıklık arttıkça yürüme mesafesi daha da kısalmaktadır. Genelde kramp şeklinde kendini belli etmektedir. Ancak 2-5 dakika dinlendikçe sorun geçmektedir. Tanı yöntemlerinde, nabız kontrolü ve fizik muayene yanında doppler ultrasonografi, MR anjiyografi, bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi ve klasik anjiyografi incelemesi gerekmektedir. Tedavisinde hastanın durumu öncelikli konudur. Risk azaltılması ve eşlik eden hastalıkların yanında, hastanın yaşam kalitesini ve hayati tehlike ile uzuv kaybı tehlikelerinin olup olmadığına göre medikal tedavi ve girişimsel tedaviler uygulanmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
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