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Aktüel

Bacadan çıkan kıvılcımlar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:05:32 -
Bacadan çıkan kıvılcımlar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.


İlçeye bağlı Perşembe beldesi Kızılbel Köyünde bir evin bacasından çıkan kıvılcımlar sayesinde yangın yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çiller Mahallesi’nde yaşayan Tuncay A. ’nın evinin yanında bulunan kalorifer bacasından düşen kıvılcımlar aileye ve mahalle sakinlerine paniğe neden oldu. Bacadan kalorifer dairesinin çatısına düşen kıvılcımlar yangına neden olurken alevler buradan evin çatısına ulaşarak yangın dahada büyüdü. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi uyguladı. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın sonrası inceleme yapıldı.

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