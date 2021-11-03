Babka tarifi, nasıl yapılır? Kolay babka tarifi

Babka, en geleneksel haliyle, içi çikolata ya da tarçın gibi farklı dolgularla sarılmış, kıvrımlı bir ekmek formunda olup, mayalı kek ya da ekmek olarak bilinen, tatlı bir hamur işi.

Malzemeler

Hamuru İçin;

70 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı su

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı kuru maya

Yarım çay kaşığı tuz

Aldığı kadar elenmiş un

İçi İçin;

4-6 yemek kaşığı istenilen çikolata

1 su bardağı minik damla çikolata veya ezilmiş ceviz

Üzeri İçin;

1 adet yumurtanın akı

2-3 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Önce hamuru hazırlayalım. Sıvı malzemeleri derin bir kaba alalım, karıştıralım. Azar azar ununu ilave edip, yoğuralım. Yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Kek kalıbını yağlayıp, hazırlayalım. Ben baton kalıp kullandım. Mayalanan hamur, dikdörtgen şeklinde 1-2 cm kalınlığında açılır. Kullanacağınız kalıbın 1,5-2 kat uzunluğunda açın. Hamurun üzerine nutella ve damla çikolata yayın (veya alternatif malzemelerden) ve hamuru rulo yapın. Uzunlamasına ikiye kesin ve iki parçayı birbirine dolayın. Kıvrım olacak, resimde gösteriliyor. Hazırladığınız kek kalıbına yerleştirin ve üzerine 1 yumurta akı ve süt karışımından bolca sürün. Hamur, kalıp içinde yarım saat daha dinlensin. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve fırın telini alt kata indirin. Önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin (veya tam kızarana kadar. Hafif soğuduktan sonra, üzerine temiz bir sofra bezi örtün. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyin.